НАЗК через суд вимагає розірвати контракт Нафтогазу з Вітренком

У четвер, 15 липня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського районного суду Києва з вимогою розірвати контракт між НАК Нафтогаз України та головою правління компанії Юрієм Вітренком.

За даними НАЗК, правління Вітренка в Нафтогазі порушує норму закону Про запобігання корупції.

– Раніше Вітренко обіймав посаду заступника міністра енергетики та виконував обов’язки керівника цього відомства, а також впливав на діяльність компанії, – пояснюють в агентстві.

НАЗК зауважує, що порушення досі не усунуте. Тому агентство вирішило подати позов до суду з вимогою припинення незаконного трудового договору із главою компанії.

– І НАЗК, і все суспільство бачить, що у справі з призначенням керівника Нафтогазу ні Кабміном, ні наглядовою радою товариства закон не виконується.

29 квітня 2021 року Кабмін призначив Юрія Вітренка головою правління Нафтогазу. Із ним підписали контракт на 12 місяців.

15 червня НАЗК вимагало звільнити з посади Вітренка та розірвати Нафтогазу із ним контракт. А 1 липня агентство внесло до Кабміну припис, у якому вимагалось розірвати контракт.

Уже 5 липня Окружний адміністративний суд Києва скасував вимогу агентства звільнити Вітренка з посади очільника Нафтогазу.

Джерело: НАЗК