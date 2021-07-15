У четвер, 15 липня, Верховна Рада України збереться на пленарне засідання о 10.00. Свій робочий день народні депутати розпочнуть з того, що розглянуть заяву про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, яку він написав 13 липня.

Також за трибуною у парламенті з доповіддю виступить міністр фінансів Сергій Марченко, який представить Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Трансляція засідання Верховної Ради ІХ скликання

Серед низки важливих законопроектів, які є на порядку денному Верховної Ради ІХ скликання, внесення змін до закону Про Службу безпеки України щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Також народні депутати планують розглянути законопроекти №4278 і №4279. Вони передбачають підвищення неоподатковуваної вартості міжнародних посилок для фізосіб зі €100 до €150.

Крім того, у другому читанні нардепи голосуватимуть за внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.