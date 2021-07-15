Тупицький не потрапить до КСУ цього року – Веніславський

Олександр Тупицький не потрапить до Конституційного суду України цього року, попри рішення Верховного суду України.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді України Федір Веніславський.

– Тупицький не може йти до Конституційного суду, тому що рішення суду не набрало чинності. Він не має правових підстав ніяких для того, щоб він зараз якимось чином намагався потрапити до Конституційного суду України, – повідомив Веніславський.

Він зазначив, що рішення Верховного суду України ще не набрало чинності. За словами Веніславського, буде подана апеляція на розгляд Великої палати Верховного суду на рішення, яке було ухвалено 14 липня.

– Я переконаний, що є правові підстави для того, щоб Велика палата Верховного суду визнала це рішення, яке було ухвалено вчора, незаконним і скасувала його, – заявив він.

Звільнення Тупицького

Наприкінці березня президент Володимир Зеленський скасував указ 2014 року, який призначав Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Вже 29 березня до Верховного суду надійшло кілька позовів, які оскаржували указ глави держави.

Вчора, 14 липня, Верховний суд задовольнив позов Тупицького та скасував указ Зеленського.

Того ж дня президент заявив, що оскаржуватиме це рішення Верховного суду.