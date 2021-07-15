Тупицького викликали для вручення підозри в Офіс генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова викликала колишнього голову КСУ Олександра Тупицького до свого Офісу для вручення підозри.

Про це повідомив адвокат Тупицького Ростислав Кравець.

На особистій сторінці Facebook Кравець розповів, що Тупицького викликали до Офісу на 11 ранку 16 липня.

– О 21:55 доставили повістку з порушенням норм КПК. На завтра викликають для вручення нової підозри. Самої підозри, правда, ще немає, але до ранку планують написати, – заявив адвокат.

За словами Кравця, у справі йдеться про рішення, яке Тупицький виніс 27 жовтня 2020 року (про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування).

Заявником виступає нардеп від фракції Голос Ярослав Юрчишин.

Окрім цього, Кравець оприлюднив фото тієї самої повістки, яку йому надіслали поштою.

Звільнення Тупицького

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ 2014 року, який призначав Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Уже 29 березня до Верховного суду надійшло кілька позовів, які оскаржували президентський указ.

14 липня Верховний суд України задовольнив позов Тупицького та скасував відповідний указ Зеленського.

Того ж дня Зеленський запевнив, що також оскаржуватиме це рішення Верховного суду.

Джерело: Ростислав Кравець