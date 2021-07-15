Верещук заявила про готовність очолити Міноборони

Народний депутат від політичної фракції Слуга народу Ірина Верещук заявила, що готова стати міністром оборони України, якщо їй запропонують таку посаду.

– Таке рішення винятково залежить від верховного головнокомандувача, це його вертикаль, його конституційні повноваження, і якщо таке рішення буде ухвалено, то воно було ухвалено саме ним.

Верещук підкреслила, що говорити про рішення щодо її призначення ще зарано. На запитання, чи прийме вона таку пропозицію, нардеп впевнено відповіла – так.

Наразі Міністерство оборони очолює Андрій Таран, його призначили у березні минулого року. Народний депутат Ірина Верещук здобула освіту у військовому інституті, після чого проходила службу у ЗСУ.

З 2019 року Верещук – народний депутат Верховної Ради ІХ скликання. Вона перебуває у складі Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також очолює Підкомітет з державної безпеки та оборони.

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Фото: Ірина Верещук