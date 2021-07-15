Пленарне засідання Верховної Ради 15 липня традиційно розпочнеться о 10.00. Одним із головних питань порядку денного буде розгляд заяви про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Після цього міністр фінансів Сергій Марченко представить Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Кабмін ухвалив її ще на початку червня і визначив у документі основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері та показники їх досягнення.

У другому читанні народні депутати розглянуть законопроект 3196-д про внесення змін до закону Про Службу безпеки України щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Серед інших важливих питань на порядку денному також законопроекти №4278 і №4279, які передбачають підвищення неоподатковуваної вартості міжнародних посилок для фізосіб зі €100 до €150. Їх планують розглянути у другому читанні.

А ще нардепи можуть проголосувати за внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

Є на розгляді у нардепів у другому читанні і закон №3205-2 про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Відставка Авакова

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Він обіймав посаду очільника МВС з 2014 року.

14 липня відставку Арсена Авакова підтримав Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Тепер заяву повинні розглянути народні депутати.