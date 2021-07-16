Кандидат на посаду нового міністра внутрішніх справ Денис Монастирський виступив в Раді. Передусім він подякував президенту України за довіру і назвав пріоритети на посаді.

– Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. Я також хочу звернутися до працівників поліції. Я поважаю всіх, хто має офіцерську честь і гідність. Але я нещадно боротимуся з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення та порушує права людей, – зазначив він.

Серед інших пріоритетів, Денис Монастирський назвав питання захисту трудових та соціальних прав поліцейських і збільшення видатків на оплату їхньої праці.

Крім того, велику увагу кандидат на посаду нового міністра внутрішніх справ планує зосередити на боротьбі з організованою злочинністю, так званими злодіями в законі і кримінальними авторитетами.

Також у своїй промові Денис Монастирський наголосив, що у разі його призначення на посаду, велику увагу Міністерство внутрішніх справ приділятиме розвитку і вдосконаленню патрульної поліції, реформуванню прикордонної служби і цифровізації усіх можливих процесів.