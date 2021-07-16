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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Давид Арахамія сказав, скільки готовий витратити на відпочинок з сім’єю

Давид Арахамія

Хочу на Північний полюс, де людей немає – так пожартував голова фракції Слуга народу Давид Арахамія на брифінгу, коли журналісти поцікавилися, де він відпочиватиме влітку.

А потім вже серйозно сказав, що насправді хоче поїхати з родиною за кордон  можливо, у Хорватію або Албанію.

Проте згодом додав, що відпочиватиме в Україні, але де саме – не уточнив.

Говорячи про те, скільки готовий витратити на поїздку, сказав, що ще не розраховував бюджет.

– Але завжди в моїй великій родині менше $5 тис. я не можу витратити, оскільки це літак, квитки, готель, – розповів Арахамія.

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Фото: Давид Арахамія

Джерело: УНІАН

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