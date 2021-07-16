Комітет Ради підтримав призначення Монастирського на посаду очільника МВС

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав призначення Дениса Монастирського на посаду нового очільника Міністерства внутрішніх справ.

За відповідне рішення проголосували 18 членів комітету, утримався тільки один. Тепер його кандидатуру повинні затвердити народні депутати, які розглянуть це питання під час пленарного засідання 16 липня.

Денис Монастирський став претендентом на посаду міністра внутрішніх справ після того, як Арсен Аваков, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Тоді президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути його кандидатуру.

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