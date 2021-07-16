Президент України Володимир Зеленський привітав Дениса Монастирського із призначанням на посаду міністра внутрішніх справ.

– Хочу привітати Дениса Анатолійовича Монастирського із цією дуже важливою, по-перше, довірою від парламенту, від прем’єр-міністра і від президента. Ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром, щоб вас підтримали парламентарі, – сказав Зеленський.

На думку Зеленського, довіра від керівництва держави до МВС є надзвичайно важливою.

– Тому що я, громадянин України, хочу дуже сильно довіряти правоохоронним органам, і хочу дуже сильно поважати представників правоохоронних органів. Людей, які захищають спокій і безпеку кожного з нас, – сказав Зеленський.

Після цього Зеленський звернувся до усіх представників Міністерства внутрішніх справ.

– Мені здається, найголовніше – щоб ця довіра і повага була не як у кіно про американських копів. Діти наші дивляться кіно, вони довіряють і дуже сильно підтримують кожного з них, незважаючи на те, що це казка. А ви несете служіння державі в реальному житті, і я би дуже хотів, щоб, як американським копам, наші діти довіряли українській поліції. Тому що серед вас дійсно справжні герої – сильні, справжні лицарі спокою, – наголосив президент.

Наприкінці Володимир Зеленський ще раз звернувся до Монастирського, і сказав, що не буде ставити президентські завдання новому очільнику МВС, адже про них всі знають навіть краще нього. Натомість назвав важливий для кожного українця аспект – пишатися правоохоронними органами.

– Саме це завдання – найголовніше для нового міністра внутрішніх справ. І воно, мені здається, не від президента, уряду чи будь-кого, а саме внутрішнє завдання від кожного громадянина України. Хочу довіряти, хочу пишатися кожним представником Міністерства внутрішніх справ. Вітаю, – завершив Зеленський.

Призначення Монастирського

16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення нового міністра внутрішніх справ – Дениса Монастирського. Попередній голова МВС Арсен Аваков подав у відставку 13 липня, а 15-го за це проголосували депутати.

Детальніше про нового очільника МВС Дениса Монастирського, читайте в матеріалі Фактів ICTV.