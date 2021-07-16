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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 16 липня

Верховна Рада

У п’ятницю, 16 липня, завершиться п’ята сесія Верховної Ради ІХ скликання. Під час години запитань до уряду зі звітом виступить прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Серед важливих документів, які розглянуть нардепи перед літніми канікулами, – перше читання закону Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні.

Трансляція засідання Верховної Ради 16 липня

У переліку питань порядку денного – законопроект, спрямований на запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, про розвиток галузі бджільництва, а також зміни до законів, які стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання та регулювання чисельності деяких видів диких тварин.

Наступна, шоста сесія парламенту має відкритися 7 вересня і триватиме до 21 січня 2022 року.

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Звіт Шмигаля та протидія інформаційній війні: порядок денний Ради 16 липня

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