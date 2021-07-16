Рада може провести позачергову сесію наступного тижня – Разумков

Попри те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 липня закрив п’яту сесію парламенту, депутати ще можуть зібратися у сесійній залі 20 липня.

За словами Разумкова, наразі відповідних звернень іще не було, але вони можуть надійти вже найближчим часом.

– Поки що таких звернень не було. Але дійсно, ми очікуємо у понеділок, 19 липня, листа із проханням провести позачергову сесію Верховної Ради 20 липня, – зазначив він під час брифінгу.

Дмитро Разумков уточнив, що на порядку денному позачергової сесії депутати, попередньо, можуть розглянути деякі проекти постанов, які фактично заблокували підписання законопроектів №№3711-д, 5068, 5069 про судову реформу, а також законопроект №3822 про реформування підприємств ОПК.

П’яту сесію Верховної Ради ІХ скликання голова парламенту Дмитро Разумков відкрив 2 лютого і закрив 16 липня.

А днями перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада може у серпні зібратися на позачергову сесію, щоб у День Незалежності України провести урочисте засідання.