Систему моніторингу потенційних олігархів розроблять до 7 вересня – Данілов

Президент України Володимир Зеленський, а також Рада національної безпеки і оборони доручили органам центральної влади розробити систему моніторингу олігархів.

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Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, відповідне завдання повинно бути виконано до 7 вересня.

Припис, в тому числі, отримав Антимонопольний комітет і СБУ.

Відзначимо, раніше Данілов заявляв, що РНБО може не вносити в реєстр олігархів жодної людини у випадку, якщо ті добровільно відмовляться від власних активів.

У свою чергу Головне науково-експертне управління Апарату ВР дало свій висновок, в якому розкритикувало відповідний законопроект.

На думку співробітників управління, документ наділить президента України і РНБО повноваженнями, які не відповідають Конституції країни.