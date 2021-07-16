Систему моніторингу потенційних олігархів розроблять до 7 вересня – Данілов

Президент України Володимир Зеленський, а також Рада національної безпеки і оборони доручили органам центральної влади розробити систему моніторингу олігархів.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, відповідне завдання повинно бути виконано до 7 вересня.
Припис, в тому числі, отримав Антимонопольний комітет і СБУ.
Відзначимо, раніше Данілов заявляв, що РНБО може не вносити в реєстр олігархів жодної людини у випадку, якщо ті добровільно відмовляться від власних активів.
У свою чергу Головне науково-експертне управління Апарату ВР дало свій висновок, в якому розкритикувало відповідний законопроект.
На думку співробітників управління, документ наділить президента України і РНБО повноваженнями, які не відповідають Конституції країни.