Тупицькому оголосили нову підозру

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру Олександру Тупицькому за ч.2 ст 361 за незаконне використання ключа підпису платіжних документів Конституційного суду.

Правоохоронці підозрюють колишнього голову КСУ в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, яке в свою чергу призвело до спотворення інформації про підписувача важливих бухгалтерських документів.

Встановлено, що цю діяльність проводили за попередньою змовою групи осіб, а саме – Тупицького та головного бухгалтера Конституційного суду.

Слідчі встановили, що після завершення діяльності на посаді голови КСУ Тупицький передав свій захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль головному бухгалтеру. Після цього наказував йому незаконно використовувати цей ключ, щоб підписувати важливі платіжні документи.

Таким чином, документи незаконно підписувались навіть у той час, коли Тупицький перебував в іншій країні.

Офіс генпрокурора повідомляє, що із грудня 2020 року незаконним шляхом було підписано понад 200 документів, зокрема електронних платіжних доручень, документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, відкритих асигнувань та кошторисних призначень.

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