Із шести питань засідання РНБО, яке відбулося в Офісі президента 16 липня, перше було таємним і стосувалося захисту державного кордону України. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу повідомив, що воно виявилося дуже складним, тому за пропозицією Володимира Зеленського прикордонникам дали два тижні на підготовку. В деталі не вдавався.

Які ще питання розглянув Радбез – тезисно у матеріалі Фактів ICTV.

Громадянство в деклараціях

Друге питання – координація державної політики у сфері громадянства. РНБО вирішила внести у декларації про доходи нову графу, де треба вказувати наявність громадянства інших країн або посвідки на проживання.

Така графа буде і в деклараціях, які заповнюватимуть так звані олігархи, якщо Рада ухвалить відповідний закон.

Контроль за надрами

На засідання Радбезу, як розповів Данілов, ухвалили рішення щодо посиленого державного контролю ліцензій для розробки 137 родовищ сировини та корисних копалин.

Це допоможе зрозуміти, де знаходяться надра, хто ними користується та скільки сплачує до бюджету.

Нові санкції

РНБО запровадила санкції щодо дев’яти осіб, які перебувають під санкціями США.

Данілов наголосив, у потенційному списку ще 17 громадян, рішення щодо них буде ухвалено на наступних засіданнях.

Допуск іноземних військ в Україну

Розглядалася можливість допуску іноземних військових на територію України у 2021 році для участі у параді до 30-річчя Незалежності.

Система моніторингу олігархів та посилення карантину

Президент доручив органам центральної влади до 7 вересня розробити проект системи моніторингу олігархів.

Окрім того, Кабмін має розглянути можливість посилення карантинних обмежень через поширення штаму Дельта.