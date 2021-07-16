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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Звіт Шмигаля та протидія інформаційній війні: порядок денний Ради 16 липня

Верховная Рада

Пленарне засідання Верховної Ради, яким завершиться п’ята сесії парламенту, розпочнеться у п’ятницю, 16 липня, традиційно о 10.00 з години запитань до уряду.

Народні депутати заслухають звіт глави уряду Дениса Шмигаля.

У порядку денному кілька важливих законопроектів першого читання:

  • два документи, спрямовані на запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках;
  • проект закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл;
  • зміни до закону Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів, які стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів диких тварин.

Рада також має створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів Либідь та Циклон-4.

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Після розгляду усіх питань порядку денного в Раді оголосять про закриття п’ятої сесії IX скликання.

До роботи народні обранці повернуться після літніх канікул – 7 вересня. Відповідно до календарного плану, шоста сесія триватиме до 21 січня 2022 року.

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