Пленарне засідання Верховної Ради, яким завершиться п’ята сесії парламенту, розпочнеться у п’ятницю, 16 липня, традиційно о 10.00 з години запитань до уряду.

Народні депутати заслухають звіт глави уряду Дениса Шмигаля.

У порядку денному кілька важливих законопроектів першого читання:

два документи, спрямовані на запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках;

проект закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл;

зміни до закону Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні;

внесення змін до деяких законодавчих актів, які стосуються підготовки собак мисливських порід до полювання, а також регулювання чисельності деяких видів диких тварин.

Рада також має створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій посадових осіб Державного космічного агентства України (Національного космічного агентства України) та підприємств космічної галузі, зокрема під час реалізації проектів Либідь та Циклон-4.

Після розгляду усіх питань порядку денного в Раді оголосять про закриття п’ятої сесії IX скликання.

До роботи народні обранці повернуться після літніх канікул – 7 вересня. Відповідно до календарного плану, шоста сесія триватиме до 21 січня 2022 року.