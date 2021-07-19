Призначено нового представника ОБСЄ при ТКГ

Фінського дипломата Мікко Кіннунен призначено на посаду спеціального представника ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Відповідне рішення прийняла чинна голова організації, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в понеділок, 19 липня.

Кіннунен почне виконувати свої обов’язки першого серпня, сказано на сайті ОБСЄ.

Біографія нового представника ОБСЄ в ТКГ

Кіннунен – генеральний директор з політичних питань Міністерства закордонних справ Фінляндії.

У 1996 році він працював на посадах директора підрозділу з безпеки, а також першого посла Фінляндії щодо протидії гібридним загрозам.

Крім того, з 2009 по 2013 роках Кіннунен був послом Фінляндії у Казахстані та Киргизії.

Потім він працював у диппредставництвах Фінляндії в Москві й Вашингтоні, а також у постійному представництві при ООН у Нью-Йорку.

Фото: Twitter Мікко Кіннунена