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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зеленський запропонував Єврораді розглянути європерспективи Асоційованого тріо

ВолодимирЗеленський

Питання європейської перспективи так званого Асоційованого тріо – України, Грузії і Молдови – президент Володимир Зеленський запропонував винести на розгляд Європейської Ради.

З такою пропозицією глава держави звернувся до президента Євроради Шарля Мішеля під час Батумської міжнародної конференції, про що повідомив під час брифінгу за підсумками саміту.

– Я запропонував Шарлю Мішелю винести питання європейської перспективи на розгляд Європейської Ради, – сказав Зеленський.

Саме на цій конференції 19 липня президенти України, Грузії та Молдови – Володимир Зеленський, Саломе Зурабішвілі і Мая Санду – підписали Декларацію Батумського саміту.

Документ спрямований на співробітництво глав держав Асоційованого тріо на шляху до європейської інтеграції, яка не має альтернативи для цих країн, ”і жодна третя сторона не зможе вплинути на цей суверенний вибір”.

Фото: Офіс президента

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