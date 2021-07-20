Провалить судову реформу: судді просять нардепів допрацювати закон про ВРП

Вища рада правосуддя просить нардепів і президента не розблоковувати і не підписувати закон №5068, який передбачає її перезавантаження.

У відомстві переконані, що документ потрібно допрацювати, інакше він стане провальним для судової реформи в Україні. Судді навіть назвали сім аргументів, у яких пояснили, що, на їхню думку, не так із законом №5068.

Перший з них полягає у тому, що певні норми документу є неконституційними. Зокрема, у 2020 році КСУ визнав створення комісії з доброчесності та етики незаконним. Зараз же їй можуть надати право вето при призначенні членів ВРП.

Другим аргументом називають те, що зобов’язання України перед МВФ передбачали лише реформування Вищої ради правосуддя. Водночас у документі прописано, що під час призначення членів ВРП голос міжнародних експертів має бути вирішальним.

Крім того, судді стверджують, що законопроектом №5068 Україна намагається перекласти відповідальність за реформу на іноземців.

Інші аргументи проти закону про реформування ВРП передбачають, що:

закон не підтримала жодна асоціація суддів та жоден суд чи орган судової влади, тому це може бути причиною громадського спротиву;

ключовими повинні бути голоси тих, хто призначає членів ВРП, а не міжнародних експертів;

блокування роботи ВРП призведе до колапсу судової влади;

закон не вирішить проблеми через начебто тотальний контроль міжнародних експертів.

20 липня Верховна Рада збереться на позачергову сесію. Нардепи розглядатимуть проекти постанов, які блокують підписання законів про судову реформу.

Одним із них є закон №5068, який стосується реформи Вищої ради правосуддя.

Джерело: ВРП