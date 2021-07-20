Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Рада розблокувала підписання законів щодо судової реформи

Верховная Рада

Верховна Рада на позачерговому засіданні 20 липня не проголосувала за жоден проект постанови, якими пропонувалося скасувати ухвалення кількох законів щодо судової реформи в Україні.

На засіданні депутати розглянули десять постанов щодо чотирьох законів.

Йдеться про законопроект №3711-д, яким відновлюється робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та ще кілька документів щодо порядку обрання членів Вищої ради правосуддя та її діяльності – №№5068 та 5069.

Окрім того, не знайшлося голосів для скасування рішення Ради про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону №3822 щодо реформування підприємств Укроборонпрому.

Тепер ці документи можуть підписати спікер парламенту Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський.

Перед засіданням парламенту Дмитро Разумков висловив упевненість, що постанови, мета яких – скасувати ухвалені минулого тижня закони щодо судової реформи, не матимуть необхідної підтримки в залі.

Читайте
Це крок до реальної судової реформи: Зеленський про перезавантаження ВРП

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка