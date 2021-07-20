Рада розблокувала підписання законів щодо судової реформи

Верховна Рада на позачерговому засіданні 20 липня не проголосувала за жоден проект постанови, якими пропонувалося скасувати ухвалення кількох законів щодо судової реформи в Україні.

На засіданні депутати розглянули десять постанов щодо чотирьох законів.

Йдеться про законопроект №3711-д, яким відновлюється робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та ще кілька документів щодо порядку обрання членів Вищої ради правосуддя та її діяльності – №№5068 та 5069.

Окрім того, не знайшлося голосів для скасування рішення Ради про ухвалення в другому читанні та в цілому проекту закону №3822 щодо реформування підприємств Укроборонпрому.

Тепер ці документи можуть підписати спікер парламенту Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський.

Перед засіданням парламенту Дмитро Разумков висловив упевненість, що постанови, мета яких – скасувати ухвалені минулого тижня закони щодо судової реформи, не матимуть необхідної підтримки в залі.