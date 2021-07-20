РФ перекинула в Крим спецпризначенців нібито для ліквідації наслідків повеней

Росія продовжує нарощувати військову присутність в тимчасово окупованому Криму, нещодавно передислокувавши на півострів близько 21 тис. осіб спеціальних підрозділів та майже 1,4 тис. одиниць автомобільної та спецтехніки – нібито для ліквідації наслідків повеней.

Такі дані оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова.

Також, за її словами, у Феодосії окупанти розпочали будівництво нового полкового військового містечка для 300 військових.

Загалом в окупованому Криму постійно перебуває понад 31 тис. осіб рядового та начальницького складу армії РФ.

– Стрімке стягування військ РФ до тимчасово окупованого Криму суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29, – сказала Денісова.

Вона нагадала, що 6 липня 2021 року Парламентська асамблея ОБСЄ засудила збільшення військової присутності в Криму, ухваливши термінову резолюцію.

Тому закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби змусити Росію виконувати міжнародні зобов’язання.

Джерело: Людмила Денісова