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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

РФ перекинула в Крим спецпризначенців нібито для ліквідації наслідків повеней

Зелені чоловічки у Криму 2014 рік

Росія продовжує нарощувати військову присутність в тимчасово окупованому Криму, нещодавно передислокувавши на півострів близько 21 тис. осіб спеціальних підрозділів та майже 1,4 тис. одиниць автомобільної та спецтехніки – нібито для ліквідації наслідків повеней.

Такі дані оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова.

Також, за її словами, у Феодосії окупанти розпочали будівництво нового полкового військового містечка для 300 військових.

Загалом в окупованому Криму постійно перебуває понад 31 тис. осіб рядового та начальницького складу армії РФ.

– Стрімке стягування військ РФ до тимчасово окупованого Криму суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, зокрема резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 75/29, – сказала Денісова.

Вона нагадала, що 6 липня 2021 року Парламентська асамблея ОБСЄ засудила збільшення військової присутності в Криму, ухваливши термінову резолюцію.

Тому закликала міжнародних партнерів посилити взаємодію, аби змусити Росію виконувати міжнародні зобов’язання.

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Джерело: Людмила Денісова

Фото: Dreamstime

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