Глави МЗС України та Польщі зробили спільну заяву щодо Північного потоку-2

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив спільну заяву із головою МЗС Польщі Збігнєвом Рау щодо Північного потоку-2.

У ній наголошується, що рішення про будівництво газопроводу Північний потік-2, яке ухвалили через кілька місяців після анексії Криму та військової агресії РФ, створило в Європі політичну і безпекову кризу.

– Нині цю кризу значно поглиблює відмова від спроб зупинити запуск газогону. Таке рішення створило додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом, – йдеться у заяві.

Також у МЗС наголошують, що будівництво Північного потоку-2 збільшує можливості Росії деструктивно впливати на безпеку у Європі.

– Всяка гідна довіри спроба відновити баланс безпеки в регіоні має враховувати можливі негативні ризики у трьох сферах: політичній, військовій та енергетичній. Вона має також бути демократичною, передбачати на етапі узгодження домовленості переговори з урядами країн, які найсильніше відчувають на собі негативні наслідки Північного потоку – 2, – заявили Кулеба і Збігнев.

У заяві очільники МЗС закликають США та Німеччину адекватно поставитися до тієї безпекової кризи, яку РФ створила у Європі і наголошують, що єдиним “вигодонабувачем” у цій ситуації є Росія.

Наприкінці зазначається, що Польща та Україна разом протидіятимуть небезпеці від газопроводу доти, доки не буде розроблено рішень для подолання цієї кризи.