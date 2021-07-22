Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Зеленський підписав закон про корінні народи України

Володимир Зеленський

21 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи України.

Згідно з документом, визначаються три корінні народи – це кримські татари, караїми та кримчаки.

Закон № 1616-IX визначає поняття корінний народ України як автохтонну етнічну спільноту, яка є носієм самобутньої мови і культури, і яка сформувалася на території України.

Також президентським законом визначено права корінних народів на:

  • самовизначення у складі України;
  • політичний статус у межах Конституції та законів України.

Нещодавно Факти ICTV публікували детальний розбір закону про корінні народи України, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту невідкладний законопроект №5506 Про корінні народи України 18 травня – у День пам’яті жертв депортації кримських татар.

Джерело: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка