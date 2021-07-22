21 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи України.

Згідно з документом, визначаються три корінні народи – це кримські татари, караїми та кримчаки.

Закон № 1616-IX визначає поняття корінний народ України як автохтонну етнічну спільноту, яка є носієм самобутньої мови і культури, і яка сформувалася на території України.

Також президентським законом визначено права корінних народів на:

самовизначення у складі України;

політичний статус у межах Конституції та законів України.

Нещодавно Факти ICTV публікували детальний розбір закону про корінні народи України, який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту невідкладний законопроект №5506 Про корінні народи України 18 травня – у День пам’яті жертв депортації кримських татар.