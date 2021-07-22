Українські депутати вимагають від США, Німеччини то Європейського Союзу припинити будівництво та запуск російського газопроводу Північний потік-2.

Члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 21 липня ухвалили спільний текст заяви, який надали для підписання всім нардепам.

У заяві парламентарі зазначили, що російський газогін загрожує енергетичній безпеці України та Європи, а також є інструментом РФ у гібридній війні проти Заходу.

Депутати наголосили, що Північний потік-2 з самого початку був не економічним проектом, а геополітичним. Адже Україна має змогу збільшити прокачування газу в Європу у два-три рази.

У разі запуску російського газогону Україна стане більш вразливою. Крім того, з’являються умови для посилення ескалації на Донбасі.

Члени комітету наголосили, що не довіряють гарантіям, які США та Німеччина мають намір надати після запуску Північного потоку-2. Вони привели приклад, коли Україна відмовилася від ядерної зброї і також отримала гарантії, але натомість вторгнення РФ ніхто не зупинив.

22 липня голова Верховної Ради Дмитро Разумков надіслав відкритого листа Ненсі Пелосі – спікеру Палати Представників Конгресу США.

Голова парламенту висловив занепокоєння щодо будівництва та можливого запуску російського газогону.

Разумков закликав Конгрес США продовжувати запроваджувати санкції проти Північного потоку-2, а також розглянути запровадження обмежень проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до проекту.

– Північний потік – 2 іде всупереч з вимогами Третього енергетичного пакета Європейського Союзу та посилює можливості для Росії зловживати своїм домінуючим становищем на європейському енергетичному ринку.

На останок голова ВР закликав конгресменів не ухвалювати угод, які суперечитимуть національним інтересам США та України, а також нестимуть загрозу енергетичній безпеці Європи.

Увечері 21 липня США та Німеччина заявили, що досягли домовленості стосовно завершення будівництва Північного потоку-2. Сторони вирішили інвестувати $1 млрд у відновлювальну енергетику України.

У разі, якщо Росія зловживатиме своїм газовим становищем, ЄС обіцяють запровадити нові санкції, а Німеччина забезпечить продовження транзитного контракту між РФ та Україною.