Міністр юстиції Денис Малюська відреагував на скаргу Росії проти України до Європейського суду з прав людини. Він наголосив, що у заяві викладені основні міфи російської пропаганди.

За словами Малюськи, з юридичної точки зору Росію очікує неминуча поразка, однак такий вчинок не можна назвати безглуздим. Завдяки зверненню Кремлю отримає додаткову можливість для “промивання мізків”.

– Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні, – резюмував міністр.

Скарга Росії до ЄСПЛ

Росія вперше в історії подала скаргу до ЄСПЛ проти України. Генеральна прокуратура РФ висловила низку претензій до України.

Зокрема Росія звинуватила Україну в аварії літака малазійських авіаліній рейсу МН17, яка сталася у липні 2014 року неподалік Донецька.

Також серед претензій – загибель мирного населення на Донбасі, жорстоке поводження з росіянами на території України, дискримінація російської мови та компаній, перекриття каналу прісної води до окупованого Криму тощо.

Джерело: Денис Малюська