США включили в угоду з Німеччиною ідеї України – Держдеп

США консультувалися з Україною під час підготовки угоди з Німеччиною щодо газопроводу Північний потік-2. Ідеї української сторони були включені в текст опублікованої пізніше спільної заяви Вашингтона та Берліна.

Про це повідомила на брифінгу представник Держдепартаменту США.

За її словами, Білий дім не чинив тиск на Україну і не вимагав відмовлятися від критики майбутньої угоди США з ФРН щодо Північного потоку-2.

Вона також стверджує, що Вашингтон активно взаємодіяв з Києвом на багатьох рівнях і ділився деталями, зокрема самої угоди.

– Ми, як я вже говорила, активно взаємодіяли з Україною і включили її внесок і її ідеї в цю заяву, – підкреслила представник Держдепу.

Вашингтон розраховує чинити так само і в майбутньому під час виконання угоди.

Раніше в Держдепі США заявили про досягнення домовленості з владою Німеччини щодо Північного потоку-2

За словами заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, обидві сторони будуть домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через територію України.

Берлін узяв на себе зобов’язання вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні Євросоюзу, зокрема санкцій, якщо Росія буде використовувати газ як зброю або посилить агресію проти України.