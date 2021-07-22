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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Угода США та Німеччини з МЗС України не узгоджувалася – Ніколенко

Олег Николенко

Домовленості адміністрацій США та Німеччини щодо запуску російського газопроводу Північний потік-2 жодним чином не узгоджувалися з Україною.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Таким чином він заперечив заяві Держдепу США про те, що офіційний Київ був ознайомлений з пунктами угоди.

– Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакету домовленостей США і Німеччини, – запевнив дипломат.

Водночас Олег Ніколенко додав, що діалог з партнерами щодо зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ триває.

Росію він назвав єдиним вигодонабувачем ймовірної кризи в Україні після офіційного запуску Північного потоку-2.

– Ми вважаємо, що США і Німеччина повинні відповідально поставитися до нейтралізації загроз газопроводу, – заявив Ніколенко.

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