Угода США та Німеччини з МЗС України не узгоджувалася – Ніколенко

Домовленості адміністрацій США та Німеччини щодо запуску російського газопроводу Північний потік-2 жодним чином не узгоджувалися з Україною.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Таким чином він заперечив заяві Держдепу США про те, що офіційний Київ був ознайомлений з пунктами угоди.

– Українська сторона не долучалася до переговорів і узгодження пакету домовленостей США і Німеччини, – запевнив дипломат.

Водночас Олег Ніколенко додав, що діалог з партнерами щодо зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ триває.

Росію він назвав єдиним вигодонабувачем ймовірної кризи в Україні після офіційного запуску Північного потоку-2.