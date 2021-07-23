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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

США навряд чи долучаться до переговорів щодо Донбасу – американський дипломат

США

Україні не варто розраховувати на пряму участь США в переговорах щодо Донбасу у нормандському чи мінському форматах, заявив тимчасово повірений представник США в Україні Джордж Кент.

– На цей момент я не очікую участі американських посадовців у мінському процесі напряму. Я також не очікую їх приєднання до нормандських зустрічей напряму, – наголосив американський дипломат.

Хоча не заперечив, що дискусії з питання були і продовжаться під час візиту Володимира Зеленського 30 серпня до США.

Кент констатував відсутність прогресу у переговорах в обох форматах, і це засвідчили марні спроби американських дипломатів ще шість років тому.

– Що ми намагалися зробити після цього – кілька раундів інтенсивної роботи з росіянами. Це робила Торі Нуланд, яка обіймала посаду помічника держсекретаря з європейських питань із Владиславом Сурковим у 2016-му, Курт Волкер, який був спеціальним посланцем виключно з питань переговорів у 2017-му. В обох випадках було ясно, що росіяни несерйозно до цього ставилися. Тож це виклик не лише для України, а і для західних партнерів, – наголосив Кент.

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До речі, в угоді США та Німеччини щодо російського газопроводу Північний потік-2 від 21 липня є пункт, згідно з яким Берлін зобов’язується активізувати зусилля в рамках нормандського формату задля виконання Мінських угод. Проте тут жодного слова про те, що США готові до нього приєднатися.

Експерти пояснюють це тим, що адміністрація Байдена таким чином передоручає питання України Німеччині, тобто бере на себе зобов’язання спостерігача, який готовий у разі потреби підтримати фінансово або запровадити додаткові санкції.

Джерело: Суспільне

Фото: Depositphotos

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