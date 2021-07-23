Це лише перший раунд у боротьбі: Макогон про угоду щодо Північного потоку-2

Угода, укладена між США та Німеччиною, про завершення будівництва Північного потоку-2 є лише першим раундом у боротьбі проти газопроводу, яку Україна продовжуватиме й надалі.

Про це повідомив генеральний директор держкомпанії Оператор ГТС України Сергій Макогон.

– Ми повинні примножити наші зусилля, шукати нові підходи та боротися далі. Навіть якщо зараз Північний потік-2 запуститься на повну потужність, то обмеження щодо використання OPAL приведуть до того, що газопровід зможе використовуватися тільки на 70–75% своєї потужності. Поки що ця декларація – тільки перший раунд. Основна боротьба у нас ще попереду, – заявив він.

Сергій Макогон пояснив, що наразі українська газотранспортна система отримує 80% доходів від надання послуг транзиту, що становить $1,3 млрд на рік.

За його словами, значну частину цих коштів (близько $1 млрд) витрачають на експлуатацію системи. Тому в разі припинення транзиту газу компанії доведеться оптимізувати систему, адже вона самостійно не зможе її профінансувати.

Крім того, Сергій Макогон додав, що європейці у разі запуску Північного потоку-2 ризикують потрапити у цілковиту залежність від Газпрому. Адже він постачатиме газ в Європу двома Турецькими і двома Північними потоками.

21 липня США і Німеччина уклали угоду про добудову Північного потоку-2. Але документ передбачає, що обидві країни погоджуються продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Також Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб дати можливість Україні продовжити угоду про транзит газу з Росією на термін до 10 років.