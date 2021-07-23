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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Україна була заздалегідь ознайомлена з угодою щодо Північного потоку-2 – Держдеп

північний потік 2

У Державному департаменті США заявили, що Україна була ознайомлена із основними положеннями угоди із Німеччиною про Північний потік-2.

Про це під час брифінгу сказав спікер Нед Прайс і наголосив, що з українською стороною було проведено понад десять консультацій з цього приводу.

– Можу вам сказати, що вони були знайомі зі вмістом цього пакету. Вони допомогли повідомити вміст цього пакету задовго до понеділка. Ці зустрічі були частими, і тривали вони протягом багатьох тижнів, – сказав Прайс.

За словами спікера, консультації США з Україною та Польщею зараз теж тривають і в майбутньому продовжаться.

Раніше в Держдепі запевняли, що США ніби-то інтенсивно співпрацювали з Україною для того, щоб Росія не змогла перетворити газопровід на енергетичну та політичну зброю.

Угода США та Німеччини

21 липня було оприлюднено текст угоди Сполучених Штатів та ФРН щодо введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Хоча угода враховує деякі побажання України, вона фактично не перешкоджає роботі газогону.

Згідно з нею, США та Німеччина виражають рішучу підтримку суверенітету України, а якщо РФ спробує використати газопровід у якості зброї – проти неї будуть запроваджені санкції.

Про інші тези угоди США та Німеччині читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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