У Державному департаменті США заявили, що Україна була ознайомлена із основними положеннями угоди із Німеччиною про Північний потік-2.

Про це під час брифінгу сказав спікер Нед Прайс і наголосив, що з українською стороною було проведено понад десять консультацій з цього приводу.

– Можу вам сказати, що вони були знайомі зі вмістом цього пакету. Вони допомогли повідомити вміст цього пакету задовго до понеділка. Ці зустрічі були частими, і тривали вони протягом багатьох тижнів, – сказав Прайс.

За словами спікера, консультації США з Україною та Польщею зараз теж тривають і в майбутньому продовжаться.

Раніше в Держдепі запевняли, що США ніби-то інтенсивно співпрацювали з Україною для того, щоб Росія не змогла перетворити газопровід на енергетичну та політичну зброю.

Угода США та Німеччини

21 липня було оприлюднено текст угоди Сполучених Штатів та ФРН щодо введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Хоча угода враховує деякі побажання України, вона фактично не перешкоджає роботі газогону.

Згідно з нею, США та Німеччина виражають рішучу підтримку суверенітету України, а якщо РФ спробує використати газопровід у якості зброї – проти неї будуть запроваджені санкції.

Про інші тези угоди США та Німеччині читайте в матеріалі Фактів ICTV.