Вітренко розповів про інструмент для зупинення Північного потоку-2

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Україна наполягатиме на запровадженні санкцій проти компанії-оператора Північного потоку-2.

За словами Вітренка, українська сторона продовжує пояснювати США важливість цих санкцій та небезпеку, яку створює газогін.

– Тому ми продовжуємо пояснювати, що доки Росія, Путін використовує газ як геополітичну зброю – до того часу американські санкції без жодних винятків мають бути застосовані, зокрема щодо Nord Stream AG та інших ключових учасників цього проекту, – сказав Вітренко.

Також голова Нафтогазу розповів, що питання небезпеки Північного потоку-2 та угода США і Німеччини стане темою для обговорення під час візиту Зеленського до Вашингтону.

На думку Вітренка, для того, щоб зупинити запуск Північного потоку-2 існує багато інструментів, адже для того, щоб газогін запрацював, його оператор має бути сертифікований згідно з європейськими правилами.

Якщо газопровід опиниться під санкціями, то компанії ЄС не будуть бронювати його потужності і, відповідно, не отримуватимуть газ.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Міненергетики