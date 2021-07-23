Єврокомісія отримала запит від України щодо переговорів про Північний потік-2

Європейська комісія отримала запит від України щодо консультацій щодо газопроводу Північний потік-2 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Про це на брифінгу в Брюсселі 23 липня заявила прес-секретар Єврокомісії Набила Массралі.

– Ми підтверджуємо отримання ноти від Міністерства закордонних справ України, в якій наші партнери попросили про консультації за статтями 274 і 338 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, – розповіла вона.

Массралі повідомила, що статті стосуються співпраці у сфері використання інфраструктури по чолі Угоди, присвяченої питанням торгівлі енергоносіями, і співробітництва у сфері енергетики за главою розділу про економічне та галузеве співробітництво.

– Ми проводимо внутрішні обговорення щодо цього запиту, – додала прес-секретар.

Нагадаємо, раніше Україна ініціювала проведення консультацій з Єврокомісією та Німеччиною, які стосуватимуться Північного потоку-2. Головною претензією є те, що угода США та Німеччини щодо газопроводу не вирішує питання безпеки України, яка постраждає від запуску цього проекту.

США та Німеччина 21 липня дійшли згоди щодо будівництва Північного потоку-2. Серед іншого, він передбачає, що обидві країни намагатимуться продовжити транзит газу через Україну після 2024 року.

Головні тези угоди щодо Північного потоку-2, і які висновки має зробити Україна – читайте в матеріалі Фактів ICTV.