Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти організацій, пов’язаних з “ДНР”

Україна запровадила санкції проти низки організацій, пов’язаних з так званою ДНР. У список потрапило ТОВ Вайлдберріз (Wildberries) – російський інтернет-магазин.

Відповідний указ №304/2021, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 липня Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо шести фізичних осіб, підписав президент Володимир Зеленський.

Документ набирає чинності з дня його публікування, тобто з 23 липня.

Крім того, під санкції терміном на три роки потрапили Тетяна Бакальчук і Владислав Бакальчук (співзасновники товариства з обмеженою відповідальністю Вайлдберріз (Wildberries).

До санкційного списку потрапили некомерційні організації, які були зареєстровані у Франції, але представляють інтереси російських найманців на Донбасі, пов’язаних з “ДНР”, а також російську окупаційну адміністрацію Кримського півострова.

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Серед них Офіційний репрезентаційний центр так званої Донецької народної республіки у Франції, Асоціація представництва “Донецької народної республіки” у Франції і Асоціація Франція-Крим.

Всі активи цих компаній блокуються, їм забороняється транзит ресурсів, перельотів і перевезень територією України, запроваджується заборона на виведення капіталу за територію України і низка інших обмежувальних заходів.