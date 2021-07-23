Володимир Зеленський змінив головного розвідника України. Президент 23 липня підписав указ №301, яким звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.

Іншим указом №301 глава держави призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який до сьогодні очолював Національний інститут стратегічних досліджень (указ про звільнення №302).

Кондратюк очолював СЗР з 5 червня 2020 року. Причини таких перестановок невідомі.

Олександру Литвиненку 49 років. Має чимало вчених регалій: доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

А ще – держслужбовць 2 рангу та генерал-майор запасу.

Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

З 13 серпня 2019 року керував Національним інститутом стратегічних досліджень.

До цього працював в СБУ і в Апараті РНБО, а також був радником директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО та заступником секретаря відомства.

Фото: Олександр Литвиненко