Володимир Зеленський змінив головного розвідника України. Президент 23 липня підписав указ №301, яким звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки.
Іншим указом №301 глава держави призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який до сьогодні очолював Національний інститут стратегічних досліджень (указ про звільнення №302).
Кондратюк очолював СЗР з 5 червня 2020 року. Причини таких перестановок невідомі.
Олександру Литвиненку 49 років. Має чимало вчених регалій: доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
А ще – держслужбовць 2 рангу та генерал-майор запасу.
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
З 13 серпня 2019 року керував Національним інститутом стратегічних досліджень.
До цього працював в СБУ і в Апараті РНБО, а також був радником директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО та заступником секретаря відомства.
Фото: Олександр Литвиненко