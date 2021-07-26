Кримська платформа: хто представлятиме США на саміті у Києві

На саміті Кримська платформа в Києві не буде президента США Джо Байдена і віце-президента Камали Харріс – Сполучені Штати представлятиме член американського уряду.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Конкретного прізвища він не назвав.

– Тобто це не буде президент, віце-президент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо. Цього тижня я неформально зустрівся з лідерами кримських татар – Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заступником міністра Еміне Джапаровою, депутатом Рустемом Умеровим. І ми дуже глибоко щодо ситуації на півострові спілкувалися, – наголосив американський дипломат.

На його думку, Кримська платформа стане лише початком тривалого процесу деокупації півострова, на якому живе багато громадян України, яким необхідно допомогти.