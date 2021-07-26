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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Кримська платформа: хто представлятиме США на саміті у Києві

держдеп сша

На саміті Кримська платформа в Києві не буде президента США Джо Байдена і віце-президента Камали Харріс – Сполучені Штати представлятиме член американського уряду.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

Конкретного прізвища він не назвав.

– Тобто це не буде президент, віце-президент, але буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо. Цього тижня я неформально зустрівся з лідерами кримських татар – Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заступником міністра Еміне Джапаровою, депутатом Рустемом Умеровим. І ми дуже глибоко щодо ситуації на півострові спілкувалися, – наголосив американський дипломат.

На його думку, Кримська платформа стане лише початком тривалого процесу деокупації півострова, на якому живе багато громадян України, яким необхідно допомогти.

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Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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