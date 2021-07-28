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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб припинити війну на Донбасі – Никифоров

Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб припинити війну на Донбасі – Никифоров

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб припинити обстріли на Донбасі.

Але очевидно, що Кремль вбачає інші цілі цієї зустрічі. Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

– Президент зі свого боку робить для цього все можливе. Він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в нормандському форматі, і сам на сам з російським президентом, щоб раз і назавжди припинити стрілянину на Сході України. На жаль, очевидно, в Кремлі цілі трохи інші, – заявив він.

Але Сергій Никифоров додав, що саме мир залишається головним пріоритетом для Володимира Зеленського.

Наприкінці квітня цього року Володимир Зеленський доручив організувати зустріч з Володимиром Путіним.  Вже у травні глава держави зазначав, що розмову між Офісом президента та Кремлем щодо організації зустрічі розпочато.

Але Володимир Зеленський переконаний, що її краще призначати на місці конфлікту або на нейтральній території.

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