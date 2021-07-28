В Україні необхідно детально перевірити другий етап децентралізації. Потрібно виправити допущені помилки реформи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Децентралізація.

– Безумовно, в процесі проведення децентралізації ми бачимо не тільки успіхи, але й недоліки. Спершу ці помилки могли бути просто непомітними, – пояснив глава держави.

За словами Зеленського, він переконаний, що після завершення другого етапу децентралізації українцям необхідно здійснити детальний аудит.

– І перш, ніж перейти до наступного етапу, потрібно виправити ті помилки, які допустили. У будь-якому випадку можуть бути прорахунки, – заявив президент.

Як повідомив український лідер, наразі виправленням помилок займаються в Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України.

Це відомство, як зауважив Зеленський, поступово стає аналітичним і практичним інструментом допомоги в процесі поглиблення децентралізації та зв’язків між центральними і регіональними органами влади.