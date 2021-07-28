У Верховній Раді почали збирати підписи народних депутатів IX скликання для проведення позачергового засідання. Його планують зробити у понеділок, 23 серпня.

Про це повідомив голова ВР Дмитро Разумков. За його словами, в цей день може відбутися позачергова сесія Верховної Ради.

Політик висловив сподівання, що її проведуть 23 серпня. За словами Разумкова, згідно з чинним законодавством, слід зібрати щонайменше 150 підписів нардепів.

Голова Ради зазначив, що впевнений у тому, що їх збереться більше, ніж необхідно. На позачерговому засіданні народні депутати планують ухвалити постанову про парламентський вимір Кримської платформи.

Крім того, станом на 28 липня, керівники парламентів Чехії та Швейцарії підтвердили свій намір відвідати приміщення ВР під час заходів Кримської платформи.

Також Дмитро Разумков розповів, що 24 серпня з нагоди відзначення Дня незалежності України планують провести урочисте засідання. Для цього не потрібні підписи нардепів, оскільки в цей день не планують ухвалювати якісь законодавчі рішення.