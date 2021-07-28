Уряд міністрів зберіг фіксовану ціну на електроенергію у розмірі 1,68 грн за кВТ/год ще на місяць. Такий тариф діятиме до 31 серпня.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів 28 липня.

– Перше і головне – ціни на електроенергію для населення з 1 серпня залишаються без змін. Це 1,68 грн за кВТ/год. Відповідна постанова буде ухвалена сьогодні, – повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, уряд наразі працює над тим, щоб ціни на електроенергію для більшості населення не підвищувалися.

Зменшення цін на електроенергію

Незабаром питання зниження тарифів на електроенергію для населення розглянуть на засіданні РНБО. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, серед населення є люди, які не можуть дозволити собі платити 1,68 грн за кВТ/год. У зв’язку з цим РНБО обговорить можливість зменшення цін для таких верств населення.