Глава української делегації в Тристоронньої контактній групі та перший президент України Леонід Кравчук досі перебуває у медзакладі. Місяць тому він переніс операцію на серці.

Як повідомила у коментарі Фактам ICTV прес-секретар Кравчука Оксана Сибірцева стан здоров’я політика не покращився.

– Усе без змін, усе стабільно, – зауважила вона.

За словами прес-секретаря, лікарі та родичі Леоніда не дають ніяких коментарів з приводу стану здоров’я та самопочуття очільника делегації ТКГ.

– Лише відомо, що Кравчук досі перебуває у лікарні, – додала прес-секретар.

Також Оксана спростувала інформацію, яка раніше з’явилась у ЗМІ, про те, що Кравчук нібито не може самостійно дихати і його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

За її словами, такої інформації ані медики, ані близькі Леоніда не надавали.

29 червня 87-річному Леоніду Кравчуку провели операцію на серці. За день до цього, 28 червня, він пропустив урочисте засідання парламенту з нагоди Дня Конституції.

Що відомо про Леоніда Кравчука

Це перший президент незалежної України. На посаді глави держави він пробув лише 32 місяці.

За період його правління українці пережили гіперінфляцію (1992-1993) та першу економічну кризу.

У липні 2020 року Леоніда призначили головою української делегації в ТКГ. Перед ним цю посаду обіймав другий президент Леонід Кучма.