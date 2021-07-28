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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зменшення цін на електроенергію розглянуть на засіданні РНБО – Зеленський

зеленський володимир

Питання зниження тарифів на електроенергію для населення розглянуть на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Децентралізація. Глава держави наголосив, що завдання влади – зробити все, щоб не допустити підвищення тарифів на електроенергії.

– Ми повинні зробити, щоб збільшення не було. Моє відношення до цього дуже просте – у нас сьогодні 1,68 грн. У нас є населення, попри те, що такі ціни, не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. Тому РНБО також розглядатиме це питання.

Президент підкреслив, що РНБО обговорить можливість зниження цін лише для окремих верств населення.

Також Зеленський спростував інформацію про те, що з 1 серпня тарифи на електроенергію підвищаться.

– Сюрприз для людей буде абсолютно зворотній, аніж той, яким всіх залякують.

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Фото: Офіс президента

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