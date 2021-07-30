Сьогодні, 30 липня, в Туреччини вирушить український пожежний літак. Він допомагатиме з ліквідацією лісових пожеж, які охопили прибережні зони.

Про це в Twitter повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, він висловив підтримку президенту Туреччини Реджепу Ердогану у зв’язку з цією ситуацією.

– Висловив своєму другові – президенту Туреччини Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра полетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час, – зазначив Зеленський.

Висловив своєму другу – Президенту ???????? @RTErdogan щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. ???????? надасть ???????? усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до ????????. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

Лісова пожежа виникла 28 липня днем поблизу містечка Манавгат в 75 км від Анталії. Через сильний вітер вогонь швидко перекинувся з лісу на прилеглі райони.

Згідно з останніми даними, в результаті пожеж загинули три людини. Близько 60 людей постраждали – у них утруднене дихання та опіки. Їх госпіталізували в лікарню.

Детальніше про пожежі в Туреччині читайте в матеріалі.