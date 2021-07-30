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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

До Туреччини вирушить український літак для гасіння лісових пожеж

авіакатастрофа індонезія

Сьогодні, 30 липня, в Туреччини вирушить український пожежний літак. Він допомагатиме з ліквідацією лісових пожеж, які охопили прибережні зони. 

Про це в Twitter повідомив президент Володимир Зеленський. 

За його словами, він висловив підтримку президенту Туреччини Реджепу Ердогану у зв’язку з цією ситуацією. 

– Висловив своєму другові – президенту Туреччини Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині всю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра полетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час, – зазначив Зеленський.

Лісова пожежа виникла 28 липня днем поблизу містечка Манавгат в 75 км від Анталії. Через сильний вітер вогонь швидко перекинувся з лісу на прилеглі райони.

Згідно з останніми даними, в результаті пожеж загинули три людини. Близько 60 людей постраждали – у них утруднене дихання та опіки. Їх госпіталізували в лікарню.

Детальніше про пожежі в Туреччині читайте в матеріалі.

Фото: Depositphotos

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