Модернізація і розвиток ЗСУ: в ОП назвали завдання для нового керівництва української армії

Від нового керівництва Збройними силами України та ООС президент Володимир Зеленський чекає ефективної модернізації сфери оборони і системної комунікації.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що держава не може буксувати у тих же питаннях елементарного забезпечення військових, коли потрібно вирішувати стратегічні завдання з трансформації армії.

– Президент розраховує на велику швидкість ухвалення рішень, системну комунікацію між керівниками на всіх рівнях, краще поєднання штабних і командирських якостей, краще стратегічне планування розвитку Збройних сил, – зазначив він.

Крім того, за словами Подоляка, Володимир Зеленський хоче, щоб кожен український військовий розумів перспективу для себе і для армії – як професійну, так і соціальну.

Кадрові зміни у ЗСУ

27 липня стало відомо, що Руслан Хомчак йде у відставку з посади головнокомандувача Збройних сил України.

Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Місце Хомчака у ЗСУ зайняв Валерій Залужний – командувач військами оперативного командування Північ.

А 28 липня Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити начальника Генерального штабу Збройних сил України, командувача десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Об’єднаних сил.

Він звільнив з посад Сергія Корнійчука, Євгена Мойсюка та Володимира Кравченка. Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України став Сергій Шаптала. Посаду командувача Об’єднаних сил посів Олександр Павлюк.