В Україні можуть ввести тимчасові адміністрації на підприємствах енергетичної сфери. Це можуть зроблять, якщо буде загроза національній безпеці.

Про це повідомив в п’ятницю, 30 липня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

– Апарат РНБО бачить дуже небезпечні тенденції в цій області. Ми бачимо ознаки певної монополізації на цьому ринку. У нас на сьогоднішній день вісім прізвищ, і вони не є таємницею. Це пан Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко і громадянин РФ Воєводін. Вони володіють розподільною мережею, яка перебуває у їхній власності, – повідомив секретар РНБО.

Данілов додав, що тимчасові адміністрації на електророзподільних мережах можуть бути введені, якщо буде загроза нацбезпеці.

– У разі загрози національній безпеці та оборони ми розглядаємо питання введення тимчасових адміністрацій, в разі необхідності. Ми не дозволимо нікому маніпулювати тарифами, як на сьогоднішній день дехто сподівається. Президент ставить завдання – ні в якому разі не повинен підвищитися тариф на електроенергію для вразливих верств населення, – заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше вважалося, що з серпня тарифи на електроенергію будуть новими через оновлений механізм спеціальних зобов’язань. Проте 28 липня Кине міністрів прийняв рішення не підвищувати ціни на електроенергію з 1 серпня.

Тариф в розмірі 1,68 грн за кВт/год продовжили ще на місяць – він діятиме до 31 серпня.

Глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомив, що Кабмін працює для того, щоб ціни на електроенергію для населення не підвищувалися.