Рада національної безпеки та оборони наступного засідання заслухає главу Держекоінспекції Андрія Мальованого. Він доповідатиме про забруднення навколишнього середовища водоканалами, які перебувають у комунальній власності.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на прес-конференції за результатами засідання РНБО в Краматорську 30 липня.

За його словами, глава держави Володимир Зеленський на засіданні зробив акцент на бездіяльності екологічної служби.

– Він вважає, і його підтримують всі члени РНБО, що на найближчому засіданні ми будемо заслуховувати главу цієї служби, чим вони займаються, і чому на сьогодні немає реакції на ті ганебні випадки, на які вже було рішення Ради нацбезпеки щодо Інгулецького регіону, щодо роботи місцевих водоканалів, – заявив Данілов.

Він додав, що водоканали є одним з великих забруднювачів навколишнього середовища.

– На превеликий жаль, одним з великих забруднювачів саме є водоканали. І нам потрібно з цим питанням розбиратися, – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, 15 липня парламент ухвалив за основу закон про екологічний контроль.

Закон передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції. На її базі повинен бути створений новий орган державного екологічного контролю. Також документ передбачає нові принципи екологічного контролю.