Василя Боднара призначено новим послом України в Туреччині – указ

Новим послом України в Туреччині став заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Президент Володимир Зеленський 30 липня підписав відповідний указ №336/2021.

З листопада 2017 року Боднар обіймає посаду заступника глави МЗС. До цього український дипломат мав досвід роботи в Туреччині.

Зокрема, в 2013-2015 роках був радником посольства України в Туреччині, а в 2015-2017 роках – генеральним консулом України в Стамбулі, представником України при ОЧЕС.

Посада посла України в Туреччині була вакантна з 19 травня 2021 року, коли президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Сибіги.

Невдовзі дипломата призначили новим заступником керівника Офісу президента. Сибіга відповідає за питання зовнішньої політики та розвиток стратегічного партнерства.

Фото: Василь Боднар