Вперше у Збройних силах України командувачем стала жінка – Тетяна Остащенко. Наказ про призначення її полковником медичної служби 30 липня підписав очільник Міністерства оборони Андрій Таран.

За словами міністра оборони, призначення жінки-командувача – крок до оновлення ЗСУ. Служба військових-жінок на рівні з чоловіками є одним з принципів Північноатлантичного Альянсу.

Також Таран підкреслив, що кандидатуру Тетяни Остащенко особисто підтримав президент України Володимир Зеленський. Очільник Міноборони додав, що Остащенко має великий досвід в організації медичного забезпечення.

Міністр висловив сподівання, що на новій посаді військовій вдасться навести лад у медичній службі. За його словами, наразі 25% складу ЗСУ – саме жінки, і їхня роль в армії зростає.

Тетяні Остащенко наразі 46 років, вона родом зі Львова. Вона здобула освіту в медичному інституті, а також у військово-медичній академії.

Новопризначений командувач проходила військову службу на різних посадах, донедавна працювала Головним інспектором Головної інспекції Міноборони. Минулого року Остащенко здобула оперативно-тактичний рівень військової освіти.