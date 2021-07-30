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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Зеленський поставив завдання привести у відповідність всі межі України – Данілов

Олексій Данилов

Глава держави Володимир Зеленський дав завдання найближчим часом привести у відповідність всі кордони України.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО в Краматорську 30 липня.

– Перше питання, яке ми розглядали, це питання про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. З цього питання була доповідь міністра внутрішніх справ, який сьогодні є безпосередньо куратором нашої прикордонної служби. Було прийнято відповідне рішення. Ми з вами перебуваємо в приміщенні прикордонників в місті Краматорську. Це символічна подія. Є завдання, яке поставив президент – найближчим часом привести у відповідність всі наші кордони, – повідомив Данилов. 

Як планують втілити у життя цю задачу – Данілов не розповів. 

Зазначимо, Україна не контролює частину сухопутного кордону з Росією в Донецькій і Луганській областях. Росія і підконтрольні їй бойовики захопили окремі райони Донбасу у 2014 році. Також через російську окупацію Криму Україна не контролює півострів і прилеглий морський простір. 

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Фото: УНІАН

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