Зеленський призначив екс-посла у Великій Британії головою української місії при НАТО

Наталю Галібаренко призначено очільницею української місії при Північноатлантичному Альянсі.

Відповідний указ №334/2021 підписав президент України Володимир Зеленський в п’ятницю, 30 липня, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

– Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО, – сказано в тексті указу.

У липні минулого року Зеленський звільнив Галібаренко з посади посла у Великій Британії, призначивши на її місце Вадима Пристайка.

Поміж іншим дипломат займала посаду постпреда України при Міжнародній морській організації.