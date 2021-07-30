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Дмитро Кудрявцев |

Зеленський призначив екс-посла у Великій Британії головою української місії при НАТО

Володимир Зеленський

Наталю Галібаренко призначено очільницею української місії при Північноатлантичному Альянсі.

Відповідний указ №334/2021 підписав президент України Володимир Зеленський в п’ятницю, 30 липня, повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

– Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО, – сказано в тексті указу.

У липні минулого року Зеленський звільнив Галібаренко з посади посла у Великій Британії, призначивши на її місце Вадима Пристайка.

Поміж іншим дипломат займала посаду постпреда України при Міжнародній морській організації.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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