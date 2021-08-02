Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав статтю про подальший розвиток відносин України з Росією та про звільнення від радянського минулого.

Факти ICTV пропонують переглянути основні тези зі статті Кулеби щодо України та РФ.

Україна є частиною Заходу

Поняття пострадянського простору є застарілим та проблематичним, вважає Кулеба.

– Нині, за 30 років після появи цієї назви, настав час її позбутися, – наголосив міністр.

Як додав Кулеба, Путін не втрачає жодної нагоди для просування хибного історичного наративу про “єдність” українців і росіян.

– Путін прагне заново зібрати країни колишнього СРСР та виправити те, що він називає “найбільшою геополітичною катастрофою ХХ сторіччя”. Але ж для мільйонів людей України розпад Радянського Союзу був звільненням, – пояснив дипломат.

Політик відмітив, що настав час західним країнам позбутися погляду на Україну як просто на пострадянський простір та визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.

Звільнення від радянського минулого

Як пише Кулеба у своїй статті, у середині 1980-х років республіки СРСР почали віддалятися від Москви, аби повернути свої національні ідентичності.

– І вже у 1991 році, до подиву багатьох західних політичних діячів, процес завершився розпадом СРСР і проголошенням 15 незалежних держав.

Кулеба навів приклади, як з того часу змінилися та продовжують змінюватися країни, що входили до складу СРСР.

Зокрема, Білорусь уповільнила час та намагалася триматися за свій радянський спадок, країни Балтії та колишнього Варшавського договору звільнилися від радянського минулого та почали інтегруватися до НАТО та ЄС вже у 1990-х.

– На жаль, Україна та Грузія втратили цю історичну мить. Обидві країни залишилися поза дверима, і згодом зазнали військового нападу РФ у 2008 та 2014 році, – пише Кулеба.

За словами міністра, Кремль тиснув на Київ задовго до військового вторгнення. Зокрема, через необдумані рішення четвертого президента України Віктора Януковича, які власне і спровокували протести наприкінці 2013 року та “допомогли” РФ вторгнутись у Крим.

Розрив зв’язків України із Росією

На думку Кулеби, в Україні та деінде триватиме подальший розрив зв’язків із Москвою незалежно від того, що думає про це Володимир Путін чи його оточення.

– Тому США та західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо України, яка передбачатиме особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.

Головним пріоритетом, як зазначив Кулеба, має бути просування України на шляху вступу до НАТО та ЄС.

Раніше Володимир Путін написав статтю про Україну та “історичну єдність” українців із росіянами.

12 липня на сайті Кремля опублікували цей текст статті двома мовами (російською та українською).